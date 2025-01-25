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Почти весна — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на завтра

25 января 2025 18:48
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода завтра, 26 января, в Киеве — Укргидрометцентр
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Киеве и Киевской области в воскресенье, 26 января, будет переменно облачной. Осадков не ожидается.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Укргидрометцентре.

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В течение суток южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью в области будет -2...+3 °С, а в Киеве — 0...-2 °С. Днем в столице столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С, а за пределами города — до +4...+9 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 26 января в Украине будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидаются туманы, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Также мы сообщали, что в Харькове 26 января будет царить почти весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С. Правда, туман будет немного портить эту весеннюю идиллию.

Киев Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине

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