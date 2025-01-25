Погода завтра, 26 января, в Киеве — Укргидрометцентр

Почти весна — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на завтра
Погода в Киеве и Киевской области в воскресенье, 26 января, будет переменно облачной. Осадков не ожидается.
Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Укргидрометцентре.
Какая погода будет в Киеве и Киевской области 26 января
В течение суток южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Ночью в области будет -2...+3 °С, а в Киеве — 0...-2 °С. Днем в столице столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С, а за пределами города — до +4...+9 °С.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 26 января в Украине будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидаются туманы, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
Также мы сообщали, что в Харькове 26 января будет царить почти весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С. Правда, туман будет немного портить эту весеннюю идиллию.
Читайте Новини.LIVE!