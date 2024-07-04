До Дня незалежності США малюкам-засновникам Києва одягли нове вбрання — фото

Малюки-засновники Києва. Фото: Новини.LIVE.

Малюків-засновників Києва переодягли в нове вбрання під колір американського прапора. Костюми для пам'ятників є символічними адже у четвер, 4 липня, у США відзначають День незалежності.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У столиці на Поштовій площі бронзові скульптури малюків-засновників Києва переодягли у нове вбрання з американською символікою. Основу композиції складають три фігури хлопчиків, які є прообразами легендарних братів-засновників Києва — Кия, Щека і Хорива. Діти граються корабликами на стилізованій карті Києва, у декількох метрах знаходиться бронзова лавка, на якій сидить маленька дівчинка, прообраз сестри Либідь.

Вбрання дівчинки, яка є прообразом сестри Либідь.Фото: Новини.LIVE.

З нагоди Дня незалежності США, який відзначають щороку 4 липня, малюків вбрали в символічний одяг під колір американського прапору.

Один із хлопчиків-малюків.Фото: Новини.LIVE.

Вбрання хлопчиків і дівчинки викликало значний інтерес серед мешканців та гостей міста, які охоче фотографуються на фоні оновленої композиції.

Нове вбрання малюка-засновника Києва.Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, свято встановлене на честь Декларації незалежності Штатів від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року. Цей день є федеральним вихідним.

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