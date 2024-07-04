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Малюків-засновників Києва одягли в символічне вбрання з нагоди Дня незалежності США — фото

4 липня 2024 16:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
До Дня незалежності США малюкам-засновникам Києва одягли нове вбрання — фото
Малюки-засновники Києва. Фото: Новини.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Малюків-засновників Києва переодягли в нове вбрання під колір американського прапора. Костюми для пам'ятників є символічними адже у четвер, 4 липня, у США відзначають День незалежності.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У столиці на Поштовій площі бронзові скульптури малюків-засновників Києва переодягли у нове вбрання з американською символікою. Основу композиції складають три фігури хлопчиків, які є прообразами легендарних братів-засновників Києва — Кия, Щека і Хорива. Діти граються корабликами на стилізованій карті Києва, у декількох метрах знаходиться бронзова лавка, на якій сидить маленька дівчинка, прообраз сестри Либідь.

Малюків-засновників Києва одягли в символічне вбрання з нагоди Дня незалежності США — фото - фото 1
Вбрання дівчинки, яка є прообразом сестри Либідь.Фото: Новини.LIVE.

З нагоди Дня незалежності США, який відзначають щороку 4 липня, малюків вбрали в символічний одяг під колір американського прапору.

Малюків-засновників Києва одягли в символічне вбрання з нагоди Дня незалежності США — фото - фото 2
Один із хлопчиків-малюків.Фото: Новини.LIVE.

Вбрання хлопчиків і дівчинки викликало значний інтерес серед мешканців та гостей міста, які охоче фотографуються на фоні оновленої композиції.

Малюків-засновників Києва одягли в символічне вбрання з нагоди Дня незалежності США — фото - фото 3
Нове вбрання малюка-засновника Києва.Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, свято встановлене на честь Декларації незалежності Штатів від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року. Цей день є федеральним вихідним.

Ми писали, що другий місяць літа буде насичений на події, свята та пам'ятні дати. Зокрема, у липні на українців чекає День Військово-морських Сил Укpаїни,  День Української Державності, а також День флоту України. Також варто очікувати на низку професійних та міжнародних свят.

США Київ День Незалежності Україна одяг пам'ятник Либідь

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