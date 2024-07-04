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Малышей-основателей Киева одели в символический наряд по случаю Дня независимости США — фото

4 июля 2024 16:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ко Дню независимости США малышам-основателям Киева одели новые наряды — фото
Малыши-основатели Киева. Фото: Новини.LIVE.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Малышей-основателей Киева переодели в новый наряд под цвет американского флага. Костюмы для памятников символичны ведь в четверг, 4 июля, в США отмечают День независимости.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Памятники на Почтовой площади одели в новую одежду

В столице на Почтовой площади бронзовые скульптуры малышей-основателей Киева переодели в новый наряд с американской символикой. Основу композиции составляют три фигуры мальчиков, прообразов легендарных братьев-основателей Киева — Кия, Щека и Хорива. Дети играют корабликами на стилизованной карте Киева, в нескольких метрах находится бронзовая скамейка, на которой сидит маленькая девочка, прообраз сестры Лыбидь.

Малышей-основателей Киева одели в символический наряд по случаю Дня независимости США — фото - фото 1
Наряды девочки, которая является прообразом сестры Лыбидь.Фото: Новини.LIVE.

По случаю Дня независимости США, который отмечают ежегодно 4 июля, малышей нарядили в символическую одежду под цвет американского флага.

Малышей-основателей Киева одели в символический наряд по случаю Дня независимости США — фото - фото 2
Один из мальчиков-малышей.Фото: Новини.LIVE.

Наряды мальчиков и девочки вызвали значительный интерес среди жителей и гостей города, которые охотно фотографируются на фоне обновленной композиции.

Малышей-основателей Киева одели в символический наряд по случаю Дня независимости США — фото - фото 3
Новый наряд малыша-основателя Киева. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, праздник установлен в честь Декларации независимости Штатов от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года. Этот день является федеральным выходным.

Мы писали, что второй месяц лета будет насыщен на события, праздники и памятные даты . В частности, в июле украинцев ждет День Военно-морских Сил Украины, День Украинской Государственности, а также День флота Украины. Также стоит ожидать ряд профессиональных и международных праздников.

США Киев День Независимости Украина одежда памятник Лыбедь

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