Відновлення будинку у Києві: що обіцяють людям в КМДА

Мешканка зруйнованого будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE

На вулиці Жилянській у Києві було кілька трагедій, пов'язаних з ворожими "прильотами". Найстрашніша сталася 17 жовтня 2022 року, коли дрон-камікадзе влучив у старий багатоквартирний будинок. Сотні рятувальників розбирали завали кілька днів, з-під них дістали п'ятьох загиблих. А ті, кому вдалося вижити, тепер охороняють залишки уцілілих квартир від мародерів, а також чекають від влади рішень щодо подальшої долі будинку.

На місці трагедії 21 квітня побувала команда Новини.LIVE, якій вдалося поспілкуватися з мешканкою Надією Стефановою та побачити будинок зсередини.

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З моменту страшного ранку, який забрав життя і зруйнував людські долі, минуло пів року. Мешканці 15 квартир роз'їхалися хто куди — до родичів, на зйомні квартири, за кордон. Але колишні сусіди не залишають будинок без нагляду і переймаються за долю рідних стін.

"Ми створили ОСББ. Займаємося всіма організаційними питаннями. Зараз — питаннями оформлення землі. Ми дивимося за цим будинком, спостерігаємо. Під впливом дощу і снігу він рушиться", — розповіла Надія.

Зруйнований будинок на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Квартира в будинку на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

З моменту "прильоту" на завалах працювали лише рятувальники, які шукали людей. Після того будинок обгородили стрічкою і не чіпають. З внутрішньої сторони двора залишився вхід до під'їзду і людське майно у вцілілих квартирах стало здобиччю мародерів.

Та ще страшніше — у березні 2023 року в будинку жорстоко вбили людину. Тоді мешканці вирішили — власноруч зберігатимуть залишки дому і закриють до нього доступ. На двері та вікна поставили металеві решітки, а на розбір завалів у квартирах допускають лише своїх робітників.

Решітки на вікнах зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Команда Новини.LIVE потрапила в будинок на Жилянській з мешканкою Надією. Жінка провела екскурсію своєю квартирою, від якої залишилися лише навстіж відкриті дерев'яні двері. Саме вони врятували її родину того трагічного осіннього ранку.

"Пощастило, що від ударної хвилі двері відчинилися. Бо все сипалося і я втратила орієнтацію у власній квартирі. Очі були в пилюці, я промивала їх водою і шукала вихід", — згадує Надія.

Зараз одна зі вцілілих квартир, де проживали молоді художниці, перетворилася чи то в музей трагедії, чи то в камеру схову. Туди зносять всі речі, які вдається знайти по будинку, найчастіше це книги та документи.

Квартира художниць на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Квартира художниць на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Квартира художниць на Жилянській. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

На підвіконні чекають на реставрацію "Кобзар", тлумачні словники української мови, книга "Все о Крыме" та різна художня література. На підлозі сохнуть документи та конспекти.

Речі у вцілілому будинку на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Речі у вцілілому будинку на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Речі у вцілілому будинку на Жилянській. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Гроші чи стіни: що обіцяють людям

В день влучання ворожого дрону біля будинку були представники кількох владних структур. Зокрема, і мер Києва Віталій Кличко. Тоді під час брифінгу йшлося про порятунок людей, було зарано говорити про долю будинку.

Мер Києва Віталій Кличко на місці трагедії. Фото: Новини.LIVE

Розбирання завалів на місці трагедії. Фото: Новини.LIVE

Розбирання завалів на місці трагедії. Фото: Новини.LIVE

Працівники ДСНС врятували кота. Фото: Новини.LIVE

Робота ДСНС на Жилянській. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Та невдовзі, як розповіла нам Надія, представники міської ради та Шевченківської адміністрації зустрілися з постраждалими.

"Нас запевняли, що будинок не підлягає відновленню і були якісь пропозиції щодо надання житла на хуторі зі сторони Борисполя. Як ми вже пізніше дізналися, ці квартири розподілені військовим і для того, щоб вони якось виділялися нашим людям, треба багато сесій міськради. Але ж ви розумієте, що таке квартири військовим... Виникнуть непотрібні питання. На сьогодні ось така пауза", — розповіла жінка.

Вона додала, що влада пообіцяла співпрацювати з мешканцями. Та більше не відбувалося ні зустрічей, ні розмов. Люди не знають будуть будинок зносити чи відбудовувати, чи отримають вони якісь кошти.

"Ми не знаємо, що далі буде відбуватися. Принаймні вони (місцева влада. — Ред.) пообіцяли, що будуть з нами співпрацювати. Але, крім розмов, ніяких дій ми не бачимо", — підсумувала жінка.

Додамо, що Новини.LIVE звернулося з офіційним запитом до КМДА, щоб дізнатися про долю будинку на Жилянській та допомогу його мешканцям. Відповідь буде опублікована на нашому сайті.