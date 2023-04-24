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Мародерство, убийство и игнор власти: с чем борются жители разрушенного дома в Киеве

24 апреля 2023 17:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Восстановление дома в Киеве: что обещают людям в КГГА
Жительница разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На улице Жилянской в Киеве было несколько трагедий, связанных с вражескими "прилетами". Самая страшная произошла 17 октября 2022 года, когда дрон-камикадзе попал в старый многоквартирный дом. Сотни спасателей разбирали завалы несколько дней, из-под них достали пятеро погибших. А те, кому удалось выжить, теперь охраняют остатки уцелевших квартир от мародеров, а также ждут от власти решений по дальнейшей судьбе дома.

На месте трагедии 21 апреля побывала команда Новини.LIVE, которой удалось пообщаться с жительницей Надеждой Стефановой и увидеть дом изнутри.

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С момента страшного утра, которое унесло жизни и разрушило человеческие судьбы, прошло полгода. Жители 15 квартир разъехались кто куда — к родственникам, на съемные квартиры, за границу. Но бывшие соседи не покидают дом без присмотра и переживают за судьбу родных стен.

"Мы создали ОСМД. Занимаемся всеми организационными вопросами. Сейчас — вопросами оформления земли. Мы смотрим за этим домом, наблюдаем. Под влиянием дождя и снега он рушится", рассказала Надежда.

Разрушенный дом на Жилянской
Разрушенный дом на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный дом на Жилянской
Квартира в доме на Жилянской. Фото: Новини.LIVE

С момента "прилета" на завалах работали только спасатели, которые искали людей. После этого дом огородили лентой и не трогают. С внутренней стороны двора остался вход в подъезд и человеческое имущество в уцелевших квартирах стало добычей мародеров.

Еще страшнее — в марте 2023 года в доме жестоко убили человека. Тогда жильцы решили — собственноручно будут хранить остатки дома и закроют к нему доступ. На двери и окна поставили металлические решётки, а на разбор завалов в квартирах допускают только своих рабочих.

Разрушенный дом на Жилянской
Решетки на окнах разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE
Разрушенный дом на Жилянской
Цветы возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE

Команда Новини.LIVE попала в дом на Жилянской с жительницей Надеждой. Женщина провела экскурсию своей квартирой, от которой осталась лишь настежь открытая деревянная дверь. Именно она спасла ее семью в то трагическое осеннее утро.

"Повезло, что от ударной волны дверь открылась. Потому что все сыпалось и я потеряла ориентацию в собственной квартире. Глаза были в пыли, я промывала их водой и искала выход", вспоминает Надежда.

Сейчас одна из уцелевших квартир, где проживали молодые художницы, превратилась в музей трагедии или в камеру хранения. Туда сносят все вещи, которые удается найти по дому, чаще всего книги и документы.

  • Квартира художниц на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
  • Квартира художниц на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
  • Квартира художниц на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
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На подоконнике ждут реставрацию "Кобзарь", толковые словари украинского языка, книга "Все о Крыме" и разная художественная литература. На полу сохнут документы и конспекты.

  • Вещи в уцелевшем доме на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
  • Вещи в уцелевшем доме на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
  • Вещи в уцелевшем доме на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
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Деньги или стены: что обещают людям

В день попадания вражеского дрона у дома были представители нескольких властных структур. В частности, и мэр Киева Виталий Кличко. Тогда во время брифинга речь шла о спасением людей, было рано говорить о судьбе дома.

  • Мэр Киева Виталий Кличко на месте трагедии. Фото: Новини.LIVE
  • Разборка завалов на месте трагедии. Фото: Новини.LIVE
  • Разборка завалов на месте трагедии. Фото: Новини.LIVE
  • Работники ГСЧС спасли кота. Фото: Новини.LIVE
  • Работа ГСЧС на Жилянской. Фото: Новини.LIVE
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Вскоре, как рассказала нам Надежда, представители городского совета и Шевченковской администрации встретились с пострадавшими.

"Нас уверяли, что дом не подлежит восстановлению и были какие-то предложения по предоставлению жилья на хуторе со стороны Борисполя. Как мы уже позже узнали, эти квартиры распределены военным и для того, чтобы они как-то выделялись нашим людям, нужно много сессий горсовета. Но ведь вы понимаете, что такое квартиры военным... Возникнут ненужные вопросы. На сегодня вот такая пауза", — рассказала женщина.

Она добавила, что власти пообещали сотрудничать с жителями. Но больше не происходило ни встреч, ни разговоров. Люди не знают будут дом сносить или восстанавливать, получат ли они какие-нибудь средства.

"Мы не знаем, что дальше будет происходить. По крайней мере, они (местные власти. — Ред.) пообещали, что будут с нами сотрудничать. Но, кроме разговоров, никаких действий мы не видим", — подытожила женщина.

Добавим, что Новини.LIVE обратилось с официальным запросом в КГГА, чтобы узнать судьбу дома на Жилянской и о помощи его жителям. Ответ будет опубликован на нашем сайте.

 

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