Масова ракетна атака на Київ — четверо постраждалих
21 березня 2024 05:48
оновлено: 05:57
Працівник ДСНС ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
У Києві внаслідок ракетного обстрілу в ніч проти четверга, 21 березня, виявили чотирьох постраждалих. Троє — в Шевченківському районі, один — в Святошинському.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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"Наразі четверо постраждалих. Троє в Шевченківському районі, одна жінка — в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці", — зазначив мер Києва.
Також у Києві спостерігається така ситуація по районах станом на 05:50:
- Святошинський — пошкоджені дитячий садочок та багатоповерховий житловий будинок, вибиті вікна в двох дев'ятиповерхівках;
- Шевченківській — пошкоджено будинок, пожежа в одній із квартир, палають авто;
- Подільський — впали уламки на два підприємства та дах житлового будинку, пожежа на трансформаторній підстанції та в двоповерховому нежитловому будинку.
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