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Масова ракетна атака на Київ — четверо постраждалих

21 березня 2024 05:48
оновлено: 05:57
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Інна Буряк
редактор
Масова ракетна атака на Київ — четверо постраждалих
Працівник ДСНС ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві внаслідок ракетного обстрілу в ніч проти четверга, 21 березня, виявили чотирьох постраждалих. Троє — в Шевченківському районі, один — в Святошинському.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"Наразі четверо постраждалих. Троє в Шевченківському районі, одна жінка — в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці", — зазначив мер Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Також у Києві спостерігається така ситуація по районах станом на 05:50:

  • Святошинський — пошкоджені дитячий садочок та багатоповерховий житловий будинок, вибиті вікна в двох дев'ятиповерхівках;
  • Шевченківській — пошкоджено будинок, пожежа в одній із квартир, палають авто;
  • Подільський — впали уламки на два підприємства та дах житлового будинку, пожежа на трансформаторній підстанції та в двоповерховому нежитловому будинку.

Масова ракетна атака на Київ — четверо постраждалих - фото 2

Масова ракетна атака на Київ — четверо постраждалих - фото 3

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