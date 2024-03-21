Масова ракетна атака на Київ — четверо постраждалих

Працівник ДСНС ліквідовує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок ракетного обстрілу в ніч проти четверга, 21 березня, виявили чотирьох постраждалих. Троє — в Шевченківському районі, один — в Святошинському.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"Наразі четверо постраждалих. Троє в Шевченківському районі, одна жінка — в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці", — зазначив мер Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Також у Києві спостерігається така ситуація по районах станом на 05:50:

Святошинський — пошкоджені дитячий садочок та багатоповерховий житловий будинок, вибиті вікна в двох дев'ятиповерхівках;

Шевченківській — пошкоджено будинок, пожежа в одній із квартир, палають авто;

Подільський — впали уламки на два підприємства та дах житлового будинку, пожежа на трансформаторній підстанції та в двоповерховому нежитловому будинку.

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