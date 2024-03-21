Массовая ракетная атака на Киев - четверо пострадавших

Работник ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате ракетных обстрелов в ночь на четверг, 21 марта, обнаружили четырех пострадавших. Трое – в Шевченковском районе, один – в Святошинском.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко .

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"Пока четверо пострадавших. Трое в Шевченковском районе, одна женщина — в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте" , — отметил мэр Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Также в Киеве наблюдается такая ситуация по районам по состоянию на 05:50.

Святошинский - повреждены детский сад и многоэтажный жилой дом, выбиты окна в двух девятиэтажках;

Шевченковской — поврежден дом, пожар в одной из квартир, горят авто;

Подольский упали обломки на два предприятия и крышу жилого дома, пожар на трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом доме.

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