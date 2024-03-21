Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Массовая ракетная атака на Киев - четверо пострадавших arrow

Массовая ракетная атака на Киев - четверо пострадавших

21 марта 2024 05:48
обновлено: 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовая ракетная атака на Киев - четверо пострадавших
Работник ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве в результате ракетных обстрелов в ночь на четверг, 21 марта, обнаружили четырех пострадавших. Трое – в Шевченковском районе, один – в Святошинском.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко .

Читайте также:

Пострадавшие в результате атаки на Киев 21 марта

"Пока четверо пострадавших. Трое в Шевченковском районе, одна женщина — в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте" , — отметил мэр Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Также в Киеве наблюдается такая ситуация по районам по состоянию на 05:50.

  • Святошинский - повреждены детский сад и многоэтажный жилой дом, выбиты окна в двух девятиэтажках;
  • Шевченковской — поврежден дом, пожар в одной из квартир, горят авто;
  • Подольский упали обломки на два предприятия и крышу жилого дома, пожар на трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом доме.

Массовая ракетная атака на Киев - четверо пострадавших - фото 2

Массовая ракетная атака на Киев - четверо пострадавших - фото 3

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство