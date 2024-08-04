Масова загибель сірих ворон у Броварах Київської області — що відомо

Сірий ворон. Фото: Wikipedia

У Броварах Київської області масово гинуть сірі ворони. Все відбувається у дворах на вулиці Чорних Запорожців вже понад місяць. Науковці відповіли, з чим це може бути пов'язано.

Про це повідомляє "ТСН".

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Місцеві кажуть, що птахи стають дуже кволими. Багато хто думав, що це через спеку. Однак ворони не реагують на людей та тварин, а згодом у них паралізує лапи. Вони не можуть проковтнути їжу і дуже швидко помирають. На подвір'ї будинків, де гинуть ворони, мешкає багато інших птахів, таких як голуби, чорні крукі, горобці, які мають гарне самопочуття.

Що кажуть фахівці Українського центру кільцювання птахів

Керівник центру Анатолій Полуда каже, що першою була думка про отруєння граків десь на сільськогосподарських угіддях, але згодом ця версія відпала.

За його словами, об'єктами отруєння були сірі ворони і це сталося на конкретній території міста Бровари. Однак ворони не вилітають годуватися за межі міста.

Сірий ворон. Фото: Pexels

"Я був впевнений, що це спрямоване отруєння сірих ворон у конкретному місці конкретною людиною. У мене була подібна ситуація: протягом кількох років у моєму кварталі хтось цілеспрямовано відстрілював ворон, не стріляв по граках, галках і, навіть, голубах. Схоже, що хтось у Броварах не "любить" ворон і він у якомусь місці "підгодовує" їх отрутою", — зазначив Полуда.

Він розповів, що чисельність ворон у Броварах, на відміну від Києва чи Вишгорода, невисока. Однак вони досить сильно знижують чисельність багатьох видів.

Що відбувається у Києві

Полуда каже, що в столиці також фіксували декілька подібних випадків загибелі сірих ворон.

"Тож, можливо, це і не отруєння, а якась видоспецифічна для цього птаха хвороба", — зазначив він.

Співробітниця Центру кільцювання птахів, молодший науковий співробітник Відділу фауни і систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Валерія Дупак прокоментувала загибелі сірих ворон.

"Кілька разів в орнітологічних групах публікувала пости про збір мертвих птахів з метою їх дослідження. Тож мені часто передають інформацію знайомі та волонтери про знахідки мертвих птахів в Києві та інших містах. Але протягом останніх тижнів випадки знахідок мертвих ворон в Києві стали надходити частіше, ніж зазвичай", — каже Дупак.

Протягом останніх днів було зібрано понад десять мертвих ворон, включаючи шість, які були передані з ветеринарної клініки. Ймовірно, люди принесли туди виснажених ворон, яких не вдалося врятувати. Декілька осіб також повідомили, що спостерігали за хворими птахами і навіть зафіксували випадки паралічу ніг.

У Держпродспоживслужбі Києва розповіли, що загибель птахів трапляється взимку або влітку.

"Але цього літа до нас не надходило жодних повідомлень або звернень щодо загибелі сірих ворон та взагалі птахів. Якщо мешканцям столиці відомо про такі випадки, то вони можуть повідомляти нам. Наші фахівці виїдуть на місце, відберуть проби та проведуть дослідження аби знати точну причину загибелі птахів. З цього питання відпрацьований чіткий алгоритм дій, особливо, якщо це стосується небезпечних захворювань, які можуть переносити птахи", — розповів заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби Києва Роман Матвійчук.

Сірий ворон. Фото: Pexels

Реакція поліції

У Броварах ніхто з громадян не звертався до правоохоронців щодо загибелі птахів.

"Наразі до нас не надходили скарги або заяви мешканців про отруєння птахів. Можливо, люди зверталися до інших міських служб з даного питання", — повідомили в поліції Броварів.

Дослідження смерті птахів

Мешканці Броварів зазначають, що трупи ворон спеціалісти перевіряли на збудник сальмонельозу, однак його не виявили.

"Так, дійсно в одному з районів міста Бровари зафіксовано загибель саме сірої ворони, вона розпочалася 23 липня. Відомо про загибель близько десяти птахів. Нашими фахівцями були відібрані зразки, проведені бактеріологічні дослідження на сальмонельоз та пастерельоз, також трупи птахів було направлено до науково-дослідного інституту в Києві, де фахівцями були виключені інфекційні хвороби — грип та хвороба Ньюкасла", — розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Броварського району Володимир Ситюк.

Причина смерті сірих ворон поки для усіх залишається загадкою. Ситюк відкидає думку про їх отруєння.