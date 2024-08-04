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Массовая гибель серых ворон под Киевом — что говорят ученые

4 августа 2024 13:19
Виктория Козырь - редактор
Массовая гибель серых ворон в Броварах Киевской области — что известно
Серый ворон. Фото: Wikipedia
Виктория Козырь - редактор

В Броварах Киевской области массово гибнут серые вороны. Все происходит во дворах на улице Черных Запорожцев уже больше месяца. Ученые ответили, с чем это может быть связано.

Об этом сообщает "ТСН".

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Местные говорят, что птицы становятся очень слабыми. Многие думали, что это из-за жары. Однако вороны не реагируют на людей и животных, а впоследствии у них парализует лапы. Они не могут проглотить пищу и очень быстро умирают. Во дворе домов, где погибают вороны, живет много других птиц, таких как голуби, черные вороны, воробьи, которые имеют хорошее самочувствие.

Что говорят специалисты Украинского центра кольцевания птиц

Руководитель центра Анатолий Полуда говорит, что первым было мнение об отравлении грачей где-то на сельскохозяйственных угодьях, но впоследствии эта версия отпала.

По его словам, объектами отравления были серые вороны, и это произошло на конкретной территории города Бровары. Однако вороны не вылетают кормиться за пределы города.

Серый ворон
Серый ворон. Фото: Pexels

"Я был уверен, что это направленное отравление серых ворон в конкретном месте конкретным человеком. У меня была подобная ситуация: в течение нескольких лет в моем квартале кто-то целенаправленно отстреливал ворон, не стрелял по грачам, галкам и даже голубям. Похоже, что кто-то в Броварах не "любит" ворон и он в каком-то месте "подкармливает" их ядом", — отметил Полуда.

Он рассказал, что численность ворон в Броварах, в отличие от Киева или Вышгорода, не высокая. Однако они достаточно сильно снижают численность многих видов.

Что происходит в Киеве

Полуда говорит, что в столице также фиксировали несколько подобных случаев гибели серых ворон.

"Итак, возможно, это и не отравление, а какая-то видоспецифическая для этой птицы болезнь", — отметил он.

Сотрудник Центра кольцевания птиц, младший научный сотрудник Отдела фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Валерия Дупак прокомментировала гибель серых ворон.

"Несколько раз в орнитологических группах публиковала посты о сборе мертвых птиц с целью их исследования. Поэтому мне часто передают информацию знакомые и волонтеры о находках мертвых птиц в Киеве и других городах. Но в течение последних недель случаи находок мертвых ворон в Киеве стали поступать чаще, чем обычно", — говорит Дупак.

В последние дни было собрано более десяти мертвых ворон, включая шесть, которые были переданы из ветеринарной клиники. Вероятно, люди принесли туда истощенных ворон, которых не удалось спасти. Несколько человек также сообщили, что наблюдали за больными птицами и даже зафиксировали случаи паралича ног.

В Госпродпотребслужбе Киева рассказали, что гибель птиц случается зимой или летом. 

"Но этим летом к нам не поступало никаких сообщений или обращений о гибели серых ворон и вообще птиц. Если жителям столицы известно о таких случаях, то они могут сообщать нам. Наши специалисты выедут на место, отберут пробы и проведут исследования, чтобы знать точную причину гибели птиц. По этому вопросу отработан четкий алгоритм действий, особенно, если это касается опасных заболеваний, которые могут переносить птицы", — рассказал заместитель начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы Киева Роман Матвийчук.

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Серый ворон. Фото: Pexels

Реакция полиции

В Броварах никто из граждан не обращался к правоохранителям по поводу гибели птиц.

"Пока к нам не поступали жалобы или заявления жителей об отравлении птиц. Возможно, люди обращались в другие городские службы по данному вопросу", — сообщили в полиции Броваров.

Исследование смерти птиц

Жители Броваров отмечают, что трупы ворон специалисты проверяли на возбудитель сальмонеллеза, однако его не обнаружили.

"Да, действительно в одном из районов города Бровары зафиксирована гибель именно серой вороны, она началась 23 июля. Известно о гибели около десяти птиц. Нашими специалистами были отобраны образцы, проведены бактериологические исследования на сальмонеллез и пастереллез, также трупы птиц были направлены в научно-исследовательский институт в Киеве, где специалистами были исключены инфекционные болезни — грипп и болезнь Ньюкасла", — рассказал начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Броварского района Владимир Ситюк.

Причина смерти серых ворон пока для всех остается загадкой. Ситюк отвергает мнение об их отравлении.

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