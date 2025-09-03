Що відомо про наслідки масовано удару по Київщині в ніч проти 3 вересня 2025 року

Термінова новина

Уночі в середу, 3 вересня, росіяни завдали масованого дронового удару по Київській області. У Вишгороді внаслідок обстрілу загорілися уламки збитої цілі, які впали між житловими багатоповерхівками.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки БпЛА на Київщину вночі 3 вересня

Зазнали пошкоджень автомобіль і скління будинків. Пожежу загасили. За попередньою інформацією, потерпілих немає. До ліквідації наслідків обстрілу залучили всі оперативні служби. Більш детальну інформацію нададуть згодом.

