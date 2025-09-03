Что известно о последствиях массированного удара по Киевщине в ночь на 3 сентября 2025 года

Срочная новость

Ночью в среду, 3 сентября, россияне нанесли массированный дроновый удар по Киевской области. В Вышгороде в результате обстрела загорелись обломки сбитой цели, которые упали между жилыми многоэтажками.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия атаки БпЛА на Киевщину ночью 3 сентября

Получили повреждения автомобиль и остекление домов. Пожар потушили. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации последствий обстрела привлекли все оперативные службы. Более подробную информацию предоставят позже.

