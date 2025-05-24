Обстріл Києва 24 травня — постраждало 15 осіб

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Еспресо

У ніч проти суботи, 24 травня, російські війська здійснили масштабну атаку на Київ із застосуванням ударних дронів та балістичних ракет. Внаслідок обстрілу в столиці постраждали щонайменше 15 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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У поліції зазначили, що у Києві зафіксовані влучання та пошкодження в Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах. Зокрема, постраждали житлові будинки, навчальний заклад, торговельно-розважальний центр, приміщення котельні та щонайменше вісім автомобілів.

"У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб від 35 до 63 років. У них різні травми. У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що в Оболонському районі зазнали пошкоджень чотири поверхи дев’ятиповерхового будинку — по медичну допомогу звернулися п’ятеро мешканців. Також є один постраждалий у Голосіївському районі.

Наслідки обстрілу. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ.