Обстрел Киева 24 мая — пострадало 15 человек

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Эспрессо

В ночь на субботу, 24 мая, российские войска совершили масштабную атаку на Киев с применением ударных дронов и баллистических ракет. В результате обстрела в столице пострадали по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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В полиции отметили, что в Киеве зафиксированы попадания и повреждения в Днепровском, Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах. В частности, пострадали жилые дома, учебное заведение, торгово-развлекательный центр, помещение котельной и по меньшей мере восемь автомобилей.

"В Соломенском районе обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек от 35 до 63 лет. У них различные травмы. В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 года, которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в Оболонском районе получили повреждения четыре этажа девятиэтажного дома — за медицинской помощью обратились пятеро жителей. Также есть один пострадавший в Голосеевском районе.

Последствия обстрела. Фото: полиция Киева

Напомним, в ночь на 24 мая Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ.