На столичних Позняках водій втік пошкодивши 15 автівок

Знак попередження на дорозі. Ілюстративне фото: pexels.com

У Дарницькому районі Києва стався масштабний інцидент, під час якого невідомий водій протаранив понад 15 припаркованих автомобілів. ДТП сталася в мікрорайоні Позняки.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на столичні пабліки.

Водій з пасажирами залишив місце інциденту

За інформацією з соціальних мереж, масова аварія спричинила значні збитки для власників припаркованих авто. Стверджується, що після скоєння ДТП водій, не чекаючи прибуття поліції, вибіг зі своєї автівки разом з пасажирами та залишив місце інциденту.

Наразі деталі події, а також інформація про встановлення особи винуватця та розшук осіб, які втекли, уточнюються правоохоронними органами.

