На столичних Позняках водій втік пошкодивши 15 автівок

Масове ДТП у Києві — на Позняках водій протаранив понад 15 авто
У Дарницькому районі Києва стався масштабний інцидент, під час якого невідомий водій протаранив понад 15 припаркованих автомобілів. ДТП сталася в мікрорайоні Позняки.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на столичні пабліки.
Водій з пасажирами залишив місце інциденту
За інформацією з соціальних мереж, масова аварія спричинила значні збитки для власників припаркованих авто. Стверджується, що після скоєння ДТП водій, не чекаючи прибуття поліції, вибіг зі своєї автівки разом з пасажирами та залишив місце інциденту.
Наразі деталі події, а також інформація про встановлення особи винуватця та розшук осіб, які втекли, уточнюються правоохоронними органами.
