Головна Київ Масове ДТП у Києві — на Позняках водій протаранив понад 15 авто

Масове ДТП у Києві — на Позняках водій протаранив понад 15 авто

Дата публікації: 30 листопада 2025 03:20
На столичних Позняках водій втік пошкодивши 15 автівок
У Дарницькому районі Києва стався масштабний інцидент, під час якого невідомий водій протаранив понад 15 припаркованих автомобілів. ДТП сталася в мікрорайоні Позняки.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на столичні пабліки.

Водій з пасажирами залишив місце інциденту

За інформацією з соціальних мереж, масова аварія спричинила значні збитки для власників припаркованих авто. Стверджується, що після скоєння ДТП водій, не чекаючи прибуття поліції, вибіг зі своєї автівки разом з пасажирами та залишив місце інциденту.

Наразі деталі події, а також інформація про встановлення особи винуватця та розшук осіб, які втекли, уточнюються правоохоронними органами.

Раніше повідомлялось, що суд остаточно виніс вирок у справі п'яного ДТП за участю актора Остапа Ступки. Актор отримав покарання у вигляді трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на вісім років.

А німецький сайт Verivox проаналізував дані страхування за останні два роки й з’ясував, водії яких автомобілів накопичують найбільше штрафних балів

ДТП Київ аварія водії Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
