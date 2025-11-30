На столичных Позняках водитель скрылся повредив 15 автомобилей

Знак предупреждения на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

В Дарницком районе Киева произошел масштабный инцидент, во время которого неизвестный водитель протаранил более 15 припаркованных автомобилей. ДТП произошло в микрорайоне Позняки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на столичные паблики.

Водитель с пассажирами покинул место инцидента

По информации из социальных сетей, массовая авария повлекла значительные убытки для владельцев припаркованных авто. Утверждается, что после совершения ДТП водитель, не дожидаясь прибытия полиции, выбежал из своей машины вместе с пассажирами и покинул место инцидента.

Сейчас детали происшествия, а также информация об установлении личности виновника и розыск лиц, которые скрылись, уточняются правоохранительными органами.

