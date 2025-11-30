Видео
Главная Киев Массовое ДТП в Киеве — на Позняках водитель протаранил 15 авто

Массовое ДТП в Киеве — на Позняках водитель протаранил 15 авто

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 03:20
На столичных Позняках водитель скрылся повредив 15 автомобилей
Знак предупреждения на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

В Дарницком районе Киева произошел масштабный инцидент, во время которого неизвестный водитель протаранил более 15 припаркованных автомобилей. ДТП произошло в микрорайоне Позняки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на столичные паблики.

Водитель с пассажирами покинул место инцидента

По информации из социальных сетей, массовая авария повлекла значительные убытки для владельцев припаркованных авто. Утверждается, что после совершения ДТП водитель, не дожидаясь прибытия полиции, выбежал из своей машины вместе с пассажирами и покинул место инцидента.

Сейчас детали происшествия, а также информация об установлении личности виновника и розыск лиц, которые скрылись, уточняются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что суд окончательно вынес приговор по делу пьяного ДТП с участием актера Остапа Ступки. Актер получил наказание в виде трех лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортом на восемь лет.

А немецкий сайт Verivox проанализировал данные страхования за последние два года и выяснил, водители каких автомобилей накапливают больше всего штрафных баллов.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
