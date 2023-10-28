Масштабна повітряна тривога в Україні — в РФ злетів МиГ-31К
28 жовтня 2023 10:59
МиГ-31К з ракетою "Кинджал". Фото: google.com
Сьогодні, 28 жовтня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляють про зліт винищувача МиГ-31К.
Про це повідомляє Карта повітряних тривог.
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У Повітряних Силах України повідомили про ракетну небезпеку по всій території України.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МиГ-31К", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 28 жовтня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. У небезпеці опинилися такі області: Черкаська, Миколаївська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська.
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