Масштабная воздушная тревога в Украине — в РФ взлетел МиГ-31К

МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото: google.com

Сегодня, 28 октября, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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Области, где объявлена воздушная тревога 28 октября. Фото: Telegram/Карта воздушных тревог

Воздушная тревога 28 октября

В воздушных силах Украины сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, что ночью 28 октября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В опасности оказались следующие области: Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Луганская.