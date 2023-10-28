Масштабная воздушная тревога в Украине — в РФ взлетел МиГ-31К
28 октября 2023 10:59
МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото: google.com
Сегодня, 28 октября, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
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В воздушных силах Украины сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 28 октября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В опасности оказались следующие области: Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Луганская.
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