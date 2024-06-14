Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 14 червня

Масштабна повітряна тривога — оновлені дані про рух крилатих ракет
Повітряна тривога охопила всю територію України. Близько третьої ночі сигнал тривоги прозвучав у Києві.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Масштабна повітряна тривога вночі 16 червня — загроза ударів крилатими ракетами
Станом на 03:10 сигнал тривоги оголошений у всіх регіонах України .
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск ракет з бортів ТУ-95МС.
О 03:16 військові Повітряних сил попередили про рух крилатих ракет в напрямку Київської області.
О 03:28 ракети продовжують рух — тепер курс на західну Україну.
Нагадаємо, вночі, 14 червня, у Хмельницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Звуки було чути близько 02:30. Цієї ж ночі ЗМІ повідомили про російські атаки у Запоріжжі.
Читайте Новини.LIVE!