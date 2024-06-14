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Масштабна повітряна тривога — оновлені дані про рух крилатих ракет

14 червня 2024 03:33
оновлено: 03:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 14 червня
Російські ракети в небі. Фото ілюстративне: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога охопила всю територію України. Близько третьої ночі сигнал тривоги прозвучав у Києві. 

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 

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Станом на 03:10 сигнал тривоги оголошений у всіх регіонах України .

Карта повітряних тривог в Україні 14 червня
Карта повітряних тривог в Україні 14 червня. Фото: alerts.in.ua 

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск ракет з бортів ТУ-95МС.

Попередження про пуски крилатих ракет
Скриншот Telegram/Николаевский Ванек

О 03:16 військові Повітряних сил попередили про рух крилатих ракет в напрямку Київської області. 

Пуски крилатих ракет у бік Київської області
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 03:28 ракети продовжують рух — тепер курс на західну Україну. 

Попередження про рух крилатих ракет на західну Україну
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 14 червня, у Хмельницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Звуки було чути близько 02:30. Цієї ж ночі ЗМІ повідомили про російські атаки у Запоріжжі

Київ
вибух
обстріли
ракетний удар
війна
повітряна тривога

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