Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 14 червня

Російські ракети в небі. Фото ілюстративне: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

Повітряна тривога охопила всю територію України. Близько третьої ночі сигнал тривоги прозвучав у Києві.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Станом на 03:10 сигнал тривоги оголошений у всіх регіонах України .

Карта повітряних тривог в Україні 14 червня. Фото: alerts.in.ua

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск ракет з бортів ТУ-95МС.

Скриншот Telegram/Николаевский Ванек

О 03:16 військові Повітряних сил попередили про рух крилатих ракет в напрямку Київської області.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 03:28 ракети продовжують рух — тепер курс на західну Україну.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 14 червня, у Хмельницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Звуки було чути близько 02:30. Цієї ж ночі ЗМІ повідомили про російські атаки у Запоріжжі.