Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 14 июня

Масштабная воздушная тревога — обновленные данные о движении крылатых ракет
Воздушная тревога охватила всю территорию Украины. Около трех ночи сигнал тревоги прозвучал в Киеве.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Масштабная воздушная тревога ночью 16 июня — угроза ударов крылатыми ракетами
По состоянию на 03:10 сигнал тревоги объявлен во всех регионах Украины.
Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают о пуске ракет с бортов ТУ-95МС.
В 03:16 военные Воздушных сил предупредили о движении крылатых ракет в направлении Киевской области.
В 03:28 ракеты продолжают движение — теперь курс на западную Украину.
Напомним, ночью, 14 июня, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Звуки были слышны около 02:30. Этой же ночью СМИ сообщили о российских атаках в Запорожье.
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