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Масштабная воздушная тревога — обновленные данные о движении крылатых ракет

14 июня 2024 03:33
обновлено: 03:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 14 июня
Российские ракеты в небе. Фото иллюстративное: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога охватила всю территорию Украины. Около трех ночи сигнал тревоги прозвучал в Киеве.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По состоянию на 03:10 сигнал тревоги объявлен во всех регионах Украины.

Карта воздушных тревог в Украине 14 июня
Карта воздушных тревог в Украине 14 июня. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают о пуске ракет с бортов ТУ-95МС.

Предупреждение о пусках крылатых ракет
Скриншот Telegram/Николаевский Ванек

В 03:16 военные Воздушных сил предупредили о движении крылатых ракет в направлении Киевской области.

Пуска крылатых ракет в сторону Киевской области.
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

В 03:28 ракеты продолжают движение — теперь курс на западную Украину.

Предупреждение о движении крылатых ракет на западную Украину
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ночью, 14 июня, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Звуки были слышны около 02:30. Этой же ночью СМИ сообщили о российских атаках в Запорожье.

Киев
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обстрелы
ракетный удар
война
воздушная тревога

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