Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 14 июня

Российские ракеты в небе. Фото иллюстративное: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

Воздушная тревога охватила всю территорию Украины. Около трех ночи сигнал тревоги прозвучал в Киеве.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По состоянию на 03:10 сигнал тревоги объявлен во всех регионах Украины.

Карта воздушных тревог в Украине 14 июня. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают о пуске ракет с бортов ТУ-95МС.

Скриншот Telegram/Николаевский Ванек

В 03:16 военные Воздушных сил предупредили о движении крылатых ракет в направлении Киевской области.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

В 03:28 ракеты продолжают движение — теперь курс на западную Украину.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Напомним, ночью, 14 июня, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Звуки были слышны около 02:30. Этой же ночью СМИ сообщили о российских атаках в Запорожье.