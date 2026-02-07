Відео
Масштабна пожежа в Яготині й понівечені оселі — наслідки обстрілу Київщини

Масштабна пожежа в Яготині й понівечені оселі — наслідки обстрілу Київщини

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:22
Обстріл Київщини 7 лютого — пошкоджено будинки та були пожежі
Рятувальник ліквідує пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська вночі та вранці 7 лютого атакували Київську область. Внаслідок обстрілів пошкодження є у кількох районах, на місцях працюють рятувальники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

Читайте також:

Насідки обстрілів Київської області 7 лютого

Калишник розповів, що внаслідок обстрілів у Броварському районі пошкоджено п'ять приватних будинків та чотири автомобілі. А у Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств.

"В області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Об'єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності — усі готові приймати людей", — йдеться у повідомленні. 

Водночас рятувальники повідомили, що окупанти вдарили по Яготину ударними дронами. В результаті виникла пожежа на території складського комплексу.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про склад, який належить компанії "Рошен". 

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан зазначила, що на пожежу вже локалізували, але на місці працюють 100 рятувальників та 22 одиниці техніки.

 "Дуже велика площа пожежі, тому залучені додаткові підрозділи, на ліквідації працюють рятувальники практично з усієї області, а також з міста Київ", — додала речниця. 

Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога була енергетика України у західних областя. В результаті пошкоджено Бурштинську ТЕС та Добротвірська ТЕС. 

Зараз у більшості областів запровадили аварійні відключення світла. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. 

пожежа Київська область обстріли війна в Україні склад
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
