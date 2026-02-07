Обстрел Киевщины 7 февраля — повреждены дома и были пожары

Масштабный пожар и поврежденные дома — результат обстрела Киевщины
Российские войска ночью и утром 7 февраля атаковали Киевскую область. В результате обстрелов повреждения есть в нескольких районах, на местах работают спасатели.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.
Последствия обстрелов Киевской области 7 февраля
Калишник рассказал, что в результате обстрелов в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. А в Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий.
"В области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости — все готовы принимать людей", — говорится в сообщении.
В то же время спасатели сообщили, что оккупанты ударили по Яготину ударными дронами. В результате возник пожар на территории складского комплекса.
По данным нардепа Алексея Гончаренко, речь идет о складе, который принадлежит компании "Рошен".
Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан отметила, что пожар уже локализовали, но на месте работают 100 спасателей и 22 единицы техники.
"Очень большая площадь пожара, поэтому привлечены дополнительные подразделения, на ликвидации работают спасатели практически со всей области, а также из города Киев", — добавила пресс-секретарь.
Напомним, этой ночью под прицелом врага была энергетика Украины в западных областях. В результате повреждены Бурштынская ТЭС и Добротворская ТЭС.
Сейчас в большинстве областей ввели аварийные отключения света. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют.
