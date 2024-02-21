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Масштабна схема ухилення від мобілізації на Київщині — ексголові ТЦК висунули підозру

21 лютого 2024 20:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Масштабна схема ухилення від мобілізації на Київщині — ексголові ТЦК висунули підозру
Оголошення підозри начальнику ТЦК. Фото: ДБР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Колишній начальник Київського обласного військового комісаріату організував схему ухилення від мобілізації. Учасники злочинного угрупування надавали "клієнтам" поради щодо способів перетину кордону та брали за свої "послуги" від 6 до 10 тисяч доларів. Зловмисникам повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 21 лютого.

Організатори схеми ухилення від мобілізації отримали підозри

У ДБР повідомили про завершення розслідування масштабної схеми ухилення від мобілізації на Київщині, яку було викрито у грудні 2023 року. Причетними до схеми були посадовці військкоматів Києва та області і спільники з інших областей України.

"Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до довідок ВЛК та військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я", — йдеться в повідомленні.

Крім того, "клієнти" отримували поради та вказівки від учасників схеми про те, де краще перетнути кордон та виїхати з України.

За свої "послуги" порушники вимагали від 6 до 10 тисяч доларів. Вартість коливалася залежно від того, які документи для ухилення вже були в чоловіків.

Співробітники ДБР та військом
Співробітники ДБР та військком. Фото: ДБР

"У ході слідства з’ясувалось, що ексначальник Київського обласного військового комісаріату долучив до оборудок свого сина та колишню дружину, які нещодавно отримали підозри", — додали в ДБР.

За видачу підробних документів організатору схеми висунули підозру. Його "колеги" начальник третього відділу Бучанського РТЦК та СП, голова ВЛК Макарівського району, експрацівник Київського обласного військкомату раніше також отримали підозри від ДБР.

Обшук документів військкома
Обшук документів військкома. Фото: ДБР

Нагадаємо, СБУ викрила та заблокувала п’ять схем нелегального виїзду чоловіків за кордон. Ухилянти віддавали організаторам схеми до 10 тисяч доларів.

Додамо, група ухилянтів намагалася перейти кордон під виглядом військових. Своєму провіднику вони мали заплатити за "послугу" від 5 до 6 тисяч доларів.

війна
Україна
військкомат
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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