Масштабная схема уклонения от мобилизации на Киевщине — экс-главе ТЦК выдвинули подозрение

Объявление подозрения начальнику ТЦК. Фото: ГБР

Бывший начальник Киевского областного военного комиссариата организовал схему уклонения от мобилизации. Участники преступной группировки предоставляли "клиентам" советы по способам пересечения границы и брали за свои "услуги" от 6 до 10 тысяч долларов. Злоумышленникам сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 21 февраля.

Организаторы схемы уклонения от мобилизации получили подозрения

В ГБР сообщили о завершении расследования масштабной схемы уклонения от мобилизации в Киевской области, которая была разоблачена в декабре 2023 года. Причастны к схеме были чиновники военкоматов Киева и области и сообщники из других областей Украины.

"Организовал сделку бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, который вышел на пенсию, однако сохранил необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в справки ВЛК и военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.

Кроме того, "клиенты" получали советы и указания от участников схемы о том, где лучше пересечь границу и уехать из Украины.

За свои "услуги" нарушители требовали от 6 до 10 тысяч долларов. Стоимость колебалась в зависимости от того, какие документы для уклонения уже были у мужчин.

Сотрудники ГБР и военком. Фото: ГБР

"В ходе следствия выяснилось, что экс-начальник Киевского областного военного комиссариата приобщил к сделкам своего сына и бывшую жену, недавно получивших подозрения", — добавили в ГБР.

За выдачу поддельных документов организатору схемы выдвинули подозрение. Его коллеги начальник третьего отдела Бучанского РТЦК и СП, председатель ВЛК Макаровского района, экс-работник Киевского областного военкомата ранее также получили подозрения от ГБР.

Обыск документов военкома. Фото: ГБР

Напомним, СБУ разоблачила и заблокировала пять схем нелегального выезда мужчин за границу. Уклонисты отдавали организаторам схемы до 10 тысяч долларов.

Добавим, группа уклонистов пыталась перейти границу под видом военных. Своему проводнику они должны были заплатить за "услугу" от 5 до 6 тысяч долларов.