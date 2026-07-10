Масштабні руйнування у Вишневому: місто оговтується після атаки РФ

Ліквідація наслідки атаки РФ по Вишневому. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Місто Вишневе на Київщині продовжує ліквідовувати наслідки російської атаки, яка спричинила масштабні руйнування та пожежу. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей, ще близько 60 отримали поранення.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив кореспондент Олександр Саюн.

У Вишневому ліквідовують наслідки масштабної атаки РФ

За словами журналіста, ворожий удар припав по складських приміщеннях, що призвело до великої пожежі та серії потужних вторинних детонацій.

Унаслідок атаки, яка сталася 6 липня, із небезпечної зони довелося евакуювати близько 500 мешканців. Також було пошкоджено понад 250 приватних будинків і 27 багатоповерхівок. У житлових будинках вибило майже 1700 вікон.

Вціліла лялька через пошкодженого майна. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Вишневе внаслідок атаки РФ. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ по Вишневому. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Загальна площа руйнувань охопила близько 13 гектарів житлової забудови.

Наразі у місті продовжують працювати штаби допомоги, де мешканці можуть отримати гуманітарну та психологічну підтримку, а також подати заяви на отримання компенсацій.

Також повідомляється, що президент України анонсував кадрові рішення та можливі звільнення в системі "Укроборонпрому" через недбалість, яка, за його словами, могла призвести до загибелі цивільних.

"Я цього ніколи не забуду, це мій другий день народження. О другій годині ночі стався приліт, а через кілька годин почалася детонація. Ми спустилися з чоловіком і сусідами, навколо вже все вибухало, горіли будинки, усе було чорне. Було дуже небезпечно. Ми хотіли втекти, але навколо було багато чорного диму, не було чим дихати. Чомусь нам вимкнули воду, хоча сусіди намагалися гасити пожежу, але води не було. Ми побігли до зупинки, обернулися — і побачили, що наш будинок горить. Тепер його вже не можна відновити, його потрібно лише зносити", — розповіла жителька Вишневого Ірина журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

Новини.LIVE інформували, що об’єкт у Вишневому на Київщині, де після російського удару сталася повторна детонація, не перебуває у сфері управління Збройних сил України. У Генеральному штабі заявили, що він не підпорядковується українській армії, а також наголосили, що розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу житлової забудови заборонене.

Новини.LIVE писали, що унаслідок російської атаки на Вишневе 6 липня кількість загиблих зросла до дев'яти. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення.