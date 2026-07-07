Детонація у Вишневому: у Генштабі прокоментували інцидент

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщину у ніч проти 6 липня 2026 року. Фото: ДСНС

Об’єкт у Вишневому на Київщині, де після російської атаки сталася повторна детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. У Генеральному штабі наголосили, що він не підпорядковується українській армії. Водночас там нагадали про заборону розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді", інформує Новини.LIVE.

Детонація у Вишневому: Генштаб пояснив ситуацію

За словами представника Генштабу, об’єкт у Вишневому, де 6 липня повторно пролунали вибухи, не має стосунку до Збройних сил України. У відомстві також зазначили, що залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших небезпечних об’єктів поруч із місцями перебування цивільного населення.

"Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України.

Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів", — зазначив речник Генштабу.

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Водночас він додав, що Збройні сили України продовжують стояти на захисті цивільного населення та висловили співчуття мирним мешканцям, які постраждали внаслідок трагедії:

"ЗСУ незмінно стоять на сторожі безпеки цивільного населення та висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали внаслідок трагедії, спричиненої ударом російського агресора".

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши безпілотники та ракети різних типів. Основний удар РФ був по Києву та Київські області.

Було зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних безпілотників у 34 локаціях. У Вишневому Київської області через загрозу повторної детонації евакуювали майже 500 жителів.

Новини.LIVE інформували, що після російського удару по Вишневому на Київщині близько 300 приватних будинків залишилися без газопостачання. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж, які були пошкоджені внаслідок атаки. Загалом до ліквідації наслідків залучили понад 50 фахівців і спецтехніку.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з’ясувати всі обставини інциденту у Вишневому на Київщині. Після російської атаки у місті тривають рятувальні роботи, розбір завалів і ліквідація пожеж через вторинні детонації. За словами глави держави, Росія вночі 6 липня завдала масованого удару по Україні, основними цілями якого стали Київ і область.