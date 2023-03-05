Де в Київській області не буде світла 5 березня

Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо
Через ремонтні роботи у кількох районах Київської області тимчасово відключать світло.
Про це мешканців попередили у міській владі громад.
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Місцева влада громад попередила мешканців про відключення світла через ремонтні роботи для попередження аварій в електричних мережах компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
Де відключатимуть світло
- В Яготинській міській територіальній громаді сьогодні, 5 березня, проводитимуть ремонтні роботи в електромережах. У зв'язку з цим з 09:00 по 17:00 будуть відключення електроенергії в Яготині
- Про планові відключення світла у населених пунктах Фастівської громади в неділю, 5 березня, попередили у Фастівській міській раді. З 09:00 по 17:00 світла не буде.
- Відключення електроенергії відбудеться в понеділок, 6 березня, у Вишгородському районі Київської області. У Вишгороді заплановані ремонтні роботи з 09:30 по 15:30.
Нагадаємо, в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі.