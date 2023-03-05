Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо arrow

Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо

5 березня 2023 09:59
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Де в Київській області не буде світла 5 березня
Це пов'язано з ремонтними роботами
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Через ремонтні роботи у кількох районах Київської області тимчасово відключать світло.

Про це мешканців попередили у міській владі громад.

Читайте також:

Місцева влада громад попередила мешканців про відключення світла через ремонтні роботи для попередження аварій в електричних мережах компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Де відключатимуть світло

  • В Яготинській міській територіальній громаді сьогодні, 5 березня, проводитимуть ремонтні роботи в електромережах. У зв'язку з цим з 09:00 по 17:00 будуть відключення електроенергії в Яготині
  • Про планові відключення світла у населених пунктах Фастівської громади в неділю, 5 березня, попередили у Фастівській міській раді. З 09:00 по 17:00 світла не буде.
  • Відключення електроенергії відбудеться в понеділок, 6 березня, у Вишгородському районі Київської області. У Вишгороді заплановані ремонтні роботи з 09:30 по 15:30.

Нагадаємо, в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі


 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:02 Боксер Ломаченко потрапив у черговий скандал: обійнявся з "другом Кадирова"

Новина з відео

10:52 До Польщі прибула велика кількість американської військової техніки: оприлюднено відео

10:36 В Ірані масово отруюють дівчат у школах, люди вийшли на протести

10:25 Загроза ракетних ударів: у Чорному морі 4 ворожих ракетоносії

10:13 Ідуть на штурм з лопатами: британська розвідка вказала на проблеми з наступом росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:49 Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду

09:25 На острові Пасхи знайшли нову статую

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

09:04 Який артеріальний тиск небезпечний та як правильно його міряти: відповідь кардіолога

08:59 Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Бахмута

Новина з відео

10:52 До Польщі прибула велика кількість американської військової техніки: оприлюднено відео

Новина з відео

09:09 У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі

Новина з відео

08:50 Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13

Новина з відео

08:35 Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

Новина з відео

07:06 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:05 Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

Новина з відео

23:59 "Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

Новина з відео

23:45 Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою

Новина з відео

23:17 Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди

Новина з відео

23:00 Поразка "Динамо", втрата очок лідера "Дніпро-1" та перемога "Чорноморця" на виїзді

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

Актуальне по темі

None 5 Березень 11:01

Боксер Ломаченко потрапив у черговий скандал: обійнявся з "другом Кадирова"

None 5 Березень 10:52

До Польщі прибула велика кількість американської військової техніки: оприлюднено відео

None 5 Березень 10:36

В Ірані масово отруюють дівчат у школах, люди вийшли на протести

None 5 Березень 10:24

Загроза ракетних ударів: у Чорному морі 4 ворожих ракетоносії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB