Где в Киевской области не будет света 5 марта

Это связано с ремонтными работами

Из-за ремонтных работ в нескольких районах Киевской области временно отключат свет.

Об этом жителей предупредили в городских властях общин.

Местные власти громад предупредили жителей об отключении света из-за ремонтных работ для предупреждения аварий в электрических сетях компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Где будут отключать свет

В Яготинском городском территориальном обществе сегодня, 5 марта, будут проводить ремонтные работы в электросетях. В связи с этим с 09:00 по 17:00 будут отключения электроэнергии в Яготине.

О плановых отключениях света в населенных пунктах Фастовской общины в воскресенье, 5 марта, предупредили в Фастовском городском совете. С 09:00 до 17:00 света не будет.

Отключение электроэнергии произойдет в понедельник, 6 марта, в Вышгородском районе Киевской области. В Вышгороде запланированы ремонтные работы с 09:30 до 15:30.

Напомним, в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых серьезных повреждений в энергосистеме.