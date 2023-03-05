Где в Киевской области не будет света 5 марта

Масштабные отключения света в Киевской области: что известно
Из-за ремонтных работ в нескольких районах Киевской области временно отключат свет.
Об этом жителей предупредили в городских властях общин.
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Местные власти громад предупредили жителей об отключении света из-за ремонтных работ для предупреждения аварий в электрических сетях компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".
Где будут отключать свет
- В Яготинском городском территориальном обществе сегодня, 5 марта, будут проводить ремонтные работы в электросетях. В связи с этим с 09:00 по 17:00 будут отключения электроэнергии в Яготине.
- О плановых отключениях света в населенных пунктах Фастовской общины в воскресенье, 5 марта, предупредили в Фастовском городском совете. С 09:00 до 17:00 света не будет.
- Отключение электроэнергии произойдет в понедельник, 6 марта, в Вышгородском районе Киевской области. В Вышгороде запланированы ремонтные работы с 09:30 до 15:30.
Напомним, в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых серьезных повреждений в энергосистеме.