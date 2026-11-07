Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла про складні умови, у яких живуть українці після російських обстрілів. За її словами, багато людей залишаються без води, електроенергії та опалення, але попри холодні ночі й постійні атаки продовжують ходити на роботу.

Про це Матернова написала у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Матернова розповіла про наслідки атак РФ на Київ

Дипломатка зазначила, що життя у столиці стає дедалі складнішим ще до початку зими. За її словами, багато киян уже стикаються з перебоями у водопостачанні. Зокрема, воду вимикають на кілька годин, а іноді й на цілий день або ніч.

Допис Катаріни Матернової. Фото: скриншот

Матернова згадала й останню масовану атаку Росії. Минулої ночі окупанти запустили по Україні близько 40 балістичних і крилатих ракет, а також 172 безпілотники. Найбільше постраждали Київ та область, де зафіксували влучання у 24 місцях.

Унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина. У столиці поранення отримали п'ятеро людей, серед них 14-річна дівчина. Також були пошкоджені житлові будинки та дитячий садок. Північний міст зазнав пошкоджень і був перекритий в обох напрямках, що спричинило значні транспортні ускладнення.

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Крім того, у Павлограді Дніпропетровської області постраждали троє людей, зокрема 11-річна дівчина. Російські удари також пошкодили важливі енергетичні об'єкти в Київській та Житомирській областях. У Чернігові зникла електроенергія в усьому місті.

Що найбільше вразило Матернову

Посолка ЄС розповіла, що сама перебуває в безпеці та живе в готелі, де є потужні генератори. Водночас її українські та міжнародні друзі й колеги з Європейського Союзу змушені ночувати в холодних квартирах. Деякі з них проводять ночі в неопалюваних будинках.

За словами Матернової, вранці вона зустрічає цих людей в офісі, де вони продовжують працювати над проєктами, які фінансує ЄС по всій Україні, зокрема над питаннями вступу країни до Євросоюзу.

Дипломатка зізналася, що її вражає, звідки українці беруть сили прокидатися та йти на роботу після таких ночей.

Вона також наголосила, що після кількох років повномасштабної війни Україна ризикує втратити все, за що бореться.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив про застосування Росією 36 балістичних ракет під час нічної атаки 7 листопада. Українським силам вдалося знешкодити лише чотири з них.

Також Новини.LIVE писали, що через російську атаку частина Кам’янець-Подільського району Хмельницької області залишилася без електроенергії. Енергетики розпочали відновлювальні роботи. На момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.