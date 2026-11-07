Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала о сложных условиях, в которых живут украинцы после российских обстрелов. По её словам, многие люди остаются без воды, электричества и отопления, но, несмотря на холодные ночи и постоянные атаки, продолжают ходить на работу.

Об этом Матернова написала в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Матернова рассказала о последствиях атак РФ на Киев

Дипломатка отметила, что жизнь в столице становится всё сложнее ещё до начала зимы. По её словам, многие киевляне уже сталкиваются с перебоями в водоснабжении. В частности, воду отключают на несколько часов, а иногда и на целый день или ночь.

Пост Катарины Матерновой. Фото: скриншот

Матернова упомянула и о последней массированной атаке России. Прошлой ночью оккупанты запустили по Украине около 40 баллистических и крылатых ракет, а также 172 беспилотника. Больше всего пострадали Киев и область, где зафиксировали попадания в 24 местах.

В результате обстрела погиб как минимум один человек. В столице ранения получили пять человек, среди них 14-летняя девушка. Также были повреждены жилые дома и детский сад. Северный мост получил повреждения и был перекрыт в обоих направлениях, что вызвало значительные транспортные затруднения.

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Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области пострадали трое человек, в том числе 11-летняя девочка. Российские удары также повредили важные энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях. В Чернигове отключилось электричество по всему городу.

Что больше всего поразило Матернову

Посол ЕС рассказала, что сама находится в безопасности и живет в отеле, где есть мощные генераторы. В то же время ее украинские и международные друзья и коллеги из Европейского Союза вынуждены ночевать в холодных квартирах. Некоторые из них проводят ночи в неотапливаемых домах.

По словам Матерновой, утром она встречает этих людей в офисе, где они продолжают работать над проектами, финансируемыми ЕС по всей Украине, в частности над вопросами вступления страны в Евросоюз.

Дипломатка призналась, что её поражает, откуда украинцы берут силы просыпаться и идти на работу после таких ночей.

Она также подчеркнула, что после нескольких лет полномасштабной войны Украина рискует потерять всё, за что борется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил о применении Россией 36 баллистических ракет во время ночной атаки 7 ноября. Украинским силам удалось сбить лишь четыре из них.

Также Новини.LIVE писали, что из-за российской атаки часть Каменец-Подольского района Хмельницкой области осталась без электроэнергии. Энергетики приступили к восстановительным работам. На момент публикации информации о пострадавших не поступало.