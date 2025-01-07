У Києві матір залишила на кілька днів немовля - чи позбавлять батьківських прав

Матір з немовлям. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі без матері. Водночас така поведінка стосовно дітей не є підставою для позбавлення батьківських прав.

Про це розповіла заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської Спілки з прав людини Аксана Філіпішина в ефірі КИЇВ24.

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За словами експертки, неповнолітню маму, яка на декілька днів залишила немовля замкненим у квартирі, не можуть позбавити батьківських прав. Відомо, що це не перший подібний випадок з неповнолітньою породіллею.

Філіпішина зауважила, що варто одразу повідомляти у відповідні органи у разі будь-яких ознак невідповідного поводження з дітьми.

Зазначимо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження через невиконання батьківських обов'язків 16-річної дівчини, яка покинула дитину саму у квартирі на кілька днів.

Раніше в ОП повідомили, що за 2024 рік Україна повернула додому 449 дітей, яких незаконно депортувала Росія.

А в Одесі затримали 38-річного чоловіка, який познайомився з 10-річною дівчинкою у соцмережах та зґвалтував її.