У Києві матір залишила на кілька днів немовля - чи позбавлять батьківських прав

Мати замкнула немовля — чому її не позбавлять батьківських прав
У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі без матері. Водночас така поведінка стосовно дітей не є підставою для позбавлення батьківських прав.
Про це розповіла заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської Спілки з прав людини Аксана Філіпішина в ефірі КИЇВ24.
Залишила немовля на самоті
За словами експертки, неповнолітню маму, яка на декілька днів залишила немовля замкненим у квартирі, не можуть позбавити батьківських прав. Відомо, що це не перший подібний випадок з неповнолітньою породіллею.
Філіпішина зауважила, що варто одразу повідомляти у відповідні органи у разі будь-яких ознак невідповідного поводження з дітьми.
Зазначимо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження через невиконання батьківських обов'язків 16-річної дівчини, яка покинула дитину саму у квартирі на кілька днів.
Раніше в ОП повідомили, що за 2024 рік Україна повернула додому 449 дітей, яких незаконно депортувала Росія.
А в Одесі затримали 38-річного чоловіка, який познайомився з 10-річною дівчинкою у соцмережах та зґвалтував її.
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