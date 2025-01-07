В Киеве мать оставила на несколько дней младенца - лишат ли родительских прав

Мать с младенцем. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве младенец несколько дней провел в запертой квартире без матери. В то же время такое поведение в отношении детей не является основанием для лишения родительских прав.

Об этом рассказала заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского Союза по правам человека Аксана Филипишина в эфире КИЇВ24.

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По словам эксперта, несовершеннолетнюю маму, которая на несколько дней оставила младенца запертым в квартире, не могут лишить родительских прав. Известно, что это не первый подобный случай с несовершеннолетней роженицей.

Филипишина отметила, что стоит сразу сообщать в соответствующие органы в случае каких-либо признаков неподобающего обращения с детьми.

Отметим, что правоохранители начали уголовное производство из-за невыполнения родительских обязанностей 16-летней девушки, которая оставила ребенка одного в квартире на несколько дней.

Ранее в ОП сообщили, что за 2024 год Украина вернула домой 449 детей, которых незаконно депортировала Россия.

А в Одессе задержали 38-летнего мужчину, который познакомился с 10-летней девочкой в соцсетях и изнасиловал ее.