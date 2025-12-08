На Київщині мати вбила сина — вирок суду

Жінка у в'язниці. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Білій Церкві на Київщині 60-річна жінка вбила свого 37-річного сина. Їй уже обрали покарання.

Про це 5 грудня повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, родичі тривалий час конфліктували через зловживання алкоголем. У день трагедії, 12 червня минулого року, фігурантка теж була п'яною. Коли син спав, жінка зайшла до квартири, облила його легкозаймистою речовиною та підпалила. Чоловік зазнав тяжких опіків. У лікарні він помер.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена частково визнала свою провину. За умисне жорстоке вбивство їй призначили 14 років ув'язнення. Доки вирок не набуде законної сили, засуджена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Одещині військовий зберігав зброю та вибухівку. Його засудили до випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині жінка скоїла розбійний напад на 85-річну пенсіонерку. Вона проведе у в'язниці вісім років.