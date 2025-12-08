Видео
Мать заживо сожгла сына — как ее наказал суд

Мать заживо сожгла сына — как ее наказал суд

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 01:03
На Киевщине мать убила сына — приговор суда
Женщина в тюрьме. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Белой Церкви Киевской области 60-летняя женщина убила своего 37-летнего сына. Ей уже избрали наказание.

Об этом 5 декабря сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, родственники долгое время конфликтовали из-за злоупотребления алкоголем. В день трагедии, 12 июня прошлого года, фигурантка тоже была пьяной. Когда сын спал, женщина зашла в квартиру, облила его легковоспламеняющимся веществом и подожгла. Мужчина получил тяжелые ожоги. В больнице он скончался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину. За умышленное жестокое убийство ей назначили 14 лет заключения. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденная будет находиться под стражей.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
