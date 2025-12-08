На Киевщине мать убила сына — приговор суда

Женщина в тюрьме. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Белой Церкви Киевской области 60-летняя женщина убила своего 37-летнего сына. Ей уже избрали наказание.

Об этом 5 декабря сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, родственники долгое время конфликтовали из-за злоупотребления алкоголем. В день трагедии, 12 июня прошлого года, фигурантка тоже была пьяной. Когда сын спал, женщина зашла в квартиру, облила его легковоспламеняющимся веществом и подожгла. Мужчина получил тяжелые ожоги. В больнице он скончался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая частично признала свою вину. За умышленное жестокое убийство ей назначили 14 лет заключения. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденная будет находиться под стражей.

Напомним, в Одесской области военный хранил оружие и взрывчатку. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что на Полтавщине женщина совершила разбойное нападение на 85-летнюю пенсионерку. Она проведет в тюрьме восемь лет.