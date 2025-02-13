McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу

McDonald’s біля метро "Лук’янівська" відкрився після ремонту
Ресторан McDonald’s біля станції метро "Лук’янівська" у Києві в четвер, 13 лютого, знову відкрився для відвідувачів після тривалих ремонтних робіт. Це перший заклад мережі, який відкрився в Україні ще у 1997 році, і його вже вп’яте було пошкоджено внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє Forbes.
McDonaldʼs відновив роботу на Лук'янівці
За інформацією McDonald’s Ukraine, цього разу руйнування були найсерйознішими. Постраждали фасад будівлі, стеля та інтер’єр закладу, пошкоджено дорогу техніку, включно з касами та моніторами прийому замовлень на "МакДрайві".
Також було знищено частину кухонного обладнання та холодильні системи. Крім того, руйнувань зазнало приміщення тренінг-центру для співробітників, розташоване на другому поверсі.
Відновлювальні роботи тривали майже місяць, і тепер ресторан знову готовий приймати відвідувачів.
Нагадаємо, що McDonald's на "Лук'янівський" — перший заклад швидкого харчування цієї мережі. Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як змінювався заклад впродовж майже 28 років та де ще можуть з'явитися нові заклади у 2025 році.
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