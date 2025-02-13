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McDonald’s біля метро "Лук’янівська" відкрився після ремонту

13 лютого 2025 14:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу
Пошкодження закладу McDonaldʼs на станції метро "Лук'янівська" після атаки РФ 18 січня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ресторан McDonald’s біля станції метро "Лук’янівська" у Києві в четвер, 13 лютого, знову відкрився для відвідувачів після тривалих ремонтних робіт. Це перший заклад мережі, який відкрився в Україні ще у 1997 році, і його вже вп’яте було пошкоджено внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Forbes.

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За інформацією McDonald’s Ukraine, цього разу руйнування були найсерйознішими. Постраждали фасад будівлі, стеля та інтер’єр закладу, пошкоджено дорогу техніку, включно з касами та моніторами прийому замовлень на "МакДрайві".

Пошкоджений Макдональдс 18 січня
Пошкоджений McDonald's 18 січня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Також було знищено частину кухонного обладнання та холодильні системи. Крім того, руйнувань зазнало приміщення тренінг-центру для співробітників, розташоване на другому поверсі.

Метро Лук'янівська після обстрілу
Станція метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відновлювальні роботи тривали майже місяць, і тепер ресторан знову готовий приймати відвідувачів.

Нагадаємо, що McDonald's на "Лук'янівський" — перший заклад швидкого харчування цієї мережі. Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як змінювався заклад впродовж майже 28 років та де ще можуть з'явитися нові заклади у 2025 році. 

Київ ремонт метро McDonald's
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