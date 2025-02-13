McDonald's на Лукьяновке возобновил работу

Повреждения заведения McDonaldʼs на станции метро "Лукьяновская" после атаки РФ 18 января. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ресторан McDonald's возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве в четверг, 13 февраля, снова открылся для посетителей после длительных ремонтных работ. Это первое заведение сети, которое открылось в Украине еще в 1997 году, и оно уже в пятый раз было повреждено в результате обстрелов.

Об этом сообщает Forbes.

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По информации McDonald's Ukraine, на этот раз разрушения были самыми серьезными. Пострадали фасад здания, потолок и интерьер заведения, повреждена дорогостоящая техника, включая кассы и мониторы приема заказов на "МакДрайве".

Поврежденный McDonald's 18 января. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также была уничтожена часть кухонного оборудования и холодильные системы. Кроме того, разрушениям подверглось помещение тренинг-центра для сотрудников, расположенное на втором этаже.

Станция метро "Лукьяновская" Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Восстановительные работы продолжались почти месяц, и теперь ресторан снова готов принимать посетителей.

Напомним, что McDonald's на "Лукьяновской" — первое заведение быстрого питания этой сети. Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как менялось заведение в течение почти 28 лет и где еще могут появиться новые заведения в 2025 году.