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Медведчука позбавили права на адвокатську діяльність

24 травня 2023 17:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Медведчука позбавили права на адвокатську діяльність
Зрадник Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 24 травня, депутат обласної ради Києва Роман Титикало повідомив, що Віктор Медведчук більше не адвокат. Його позбавили права займатись юридичною діяльністю.

Про це інформує депутат обласної ради Києва Роман Титикало.

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У середу, 24 травня, стало відомо, що Медведчука позбавили права працювати в юридичній сфері. Це рішення прийняла Дисциплінарна палата КДКА Київської області.

"Медведчук більше не адвокат! Історична справедливість відбулась! Щойно Дисциплінарна палата КДКА Київської області щойно задовольнила нашу з Ілля Костін скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!" — заявив Роман Титикало.

Медведчук
Дисциплінарна палата КДКА Київської області на прийнятті рішення. Фото: Роман Титикало
Медведчук
Дисциплінарна палата КДКА Київської області на прийнятті рішення. Фото: Роман Титикало

Нагадаємо, що колишні соратники Віктора Медведчука припускають, що він міг знати про плани Кремля і навіть заохочувати агресора до ескалації, тоді як інших колег він переконував, що вторгнення не буде.

Колишній нардеп Віктор Медведчук з'явився в ефірі російського телебачення. Екснардеп, який потрапив до Росії в рамках обміну полоненими, розповів пропагандистам про своє затримання СБУ у квітні 2022 року. 

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