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Медведчук был лишен права на адвокатскую деятельность

24 мая 2023 17:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Медведчук был лишен права на адвокатскую деятельность
Предатель Виктор Медведчук. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 24 мая, депутат областного совета Киева Роман Титикало сообщил, что Виктор Медведчук больше не адвокат. Его лишили права заниматься юридической деятельностью.

Об этом информирует депутат областного совета Киева Роман Титикало.

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В среду, 24 мая, стало известно, что Медведчук был лишен права работать в юридической сфере. Данное решение приняла Дисциплинарная палата КГКА Киевской области.

"Медведчук больше не адвокат! Историческая справедливость состоялась! Только Дисциплинарная палата КГКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Илья Костин жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью!" — заявил Роман Титикало.

Медведчук
Дисциплинарная палата КГКА в Киевской области на принятии решения. Фото: Роман Титикало
Медведчук
Дисциплинарная палата КГКА в Киевской области на принятии решения. Фото: Роман Титикало

Напомним, что бывшие соратники Виктора Медведчука предполагают, что он мог знать о планах Кремля и даже поощрять агрессора в эскалацию, в то время как других коллег он убеждал, что вторжения не будет.

Бывший нардеп Виктор Медведчук появился в эфире российского телевидения. Экс-нардеп, попавший в Россию в рамках обмена пленными, рассказал пропагандистам о своем задержании СБУ в апреле 2022 года.

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