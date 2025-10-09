Відео
Україна
Головна Київ Менше одного процента — скільки саме житла відновили у Києві

Менше одного процента — скільки саме житла відновили у Києві

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 04:56
З 3129 пошкоджених домів на сьогодні відновили лише 25, заявив Олег Попенко
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві після обстрілів окупантів РФ. Фото: ДСНС

Відновлення житлового фонду Києва після пошкоджень в результаті обстрілів окупантів РФ дуже гальмується. Причому кількість відновленого житла порівняно зі зруйнованим сягає менше одного відсотка.

Про це в етері "Київського часу" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Читайте також:

Скільки будинків відновили у столиці

За словами Попенка, наразі відновлено лише 25 із 3129 будинків у Києві, які постраждали внаслідок агресії російських окупантів. Він зазначив, що найбільш пошкоджених об'єктів у столиці налічується 88, причому 49 з них постраждали у 2025 році.

"На 7 об'єктах роботи тривають. Решта будинків (це офіційна інформація, яку я знайшов) перебуває на етапі проєктування та підготовки документів", — сказав Попенко.

Раніше ми повідомляли, на яку допомогу можна розраховувати через зруйноване житло у Чернігові. У місті діє одразу декілька програм допомоги тим, хто втратив житло через обстріли окупантів РФ.

Також дізнавайтеся, як фінансується відновлення зруйнованого житла в Сумах. 

Київ обстріли житло відновлення руйнування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
