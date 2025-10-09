Из 3129 поврежденных домов на сегодня восстановили только 25, заявил Олег Попенко

Поврежденная многоэтажка в Киеве после обстрелов оккупантов РФ. Фото: ГСЧС

Восстановление жилого фонда Киева после повреждений в результате обстрелов оккупантов РФ очень тормозится. Причем количество восстановленного жилья по сравнению с разрушенным достигает менее одного процента.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Реклама

Читайте также:

Сколько домов восстановили в столице

По словам Попенко, пока восстановлено лишь 25 из 3129 домов в Киеве, пострадавших в результате агрессии российских оккупантов. Он отметил, что наиболее поврежденных объектов в столице насчитывается 88, причем 49 из них пострадали в 2025 году.

"На 7 объектах работы продолжаются. Остальные дома (это официальная информация, которую я нашел) находится на этапе проектирования и подготовки документов", — сказал Попенко.

Ранее мы сообщали, на какую помощь можно рассчитывать из-за разрушенного жилья в Чернигове. В городе действует сразу несколько программ помощи тем, кто потерял жилье из-за обстрелов оккупантов РФ.

Также узнавайте, как финансируется восстановление разрушенного жилья в Сумах.