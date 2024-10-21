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Мер Києва розповів про наслідки нічної атаки РФ на столицю

21 жовтня 2024 05:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Києва 21 жовтня — є постраждалий, пошкоджені будинки
Іранській дрон у небі. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 21 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Внаслідок атаки є постраждалий та невеликі пошкодження будинків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Що відомо

За словами Віталія Кличка, унаслідок падіння уламків у Солом'янському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку.

"Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні о 05:21.

Крім того, є наслідки і у Голосіївському районі. Там, зокрема, уламком було пошкоджено вікно та оздоблення стін у дев'ятиповерховому житловому будинку. Пожежі та потерпілих не було.

Нагадаємо, що менше години тому у Київській міській державній адміністрації (КМВА) повідомляли, що падіння уламків також було зафіксовано в Дніпровському районі. Пожежі та постраждалих теж не було.

Також ми писали, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.

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