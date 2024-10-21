Обстрел Киева 21 октября — есть пострадавший, повреждены дома

Мэр Киева рассказал о последствиях ночной атаки РФ на столицу
В ночь на 21 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. В результате атаки есть пострадавший и небольшие повреждения домов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно
По словам Виталия Кличко, в результате падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание кровли частного жилого дома.
"Пожар оперативно локализовали. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", — говорится в сообщении в 05:21.
Кроме того есть последствия и в Голосеевском районе. Там, в частности, обломком повреждено окно и отделка стен в девятиэтажном жилом доме. Пожара и пострадавших не было.
Напомним, что меньше часа назад в Киевской городской государственной администрации (КМВА) сообщали, что падение обломков также было зафиксировано в Днепровском районе. Пожара и пострадавших тоже не было.
Также мы писали, что вечером 20 октября Россия атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.
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