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Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

31 січня 2023 14:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Повістка прямо на засіданні міськради — мера Броварів викликають у військкомат
Ігор Сапожко
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 31 січня, мер Броварів Ігор Сапожко отримав повістку до військкомату прямісінько під час засідання виконкому міськради. Повістки також отримали чоловіки, які були присутні в залі.

Про це повідомило місцеве видання "Трибуна Бровари".

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Повістки на засіданні міської ради

"Щойно всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради, вручили повістки. Першому — міському голові Ігорю Сапожку", — пише видання. 

Окрім цього, заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки дев'ятьом присутнім.

Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ 

Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово — лікарської комісії. 

повістки

Повістки нового зразка в Україні

В Україні військкомати почали видавати повістки нового зразка. Водночас повістки на відправку у військові центри залишились без змін.

Змінилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного додали ідентифікаційний номер.

Крім того, в одному з пунктів додали згадку про законодавчу відповідальність, якщо військовозобов'язаний не з’явиться у пункт без поважної причини.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року український уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Серед пунктів постанови № 1487 є той, який спричинив багато обурень та обговорень — взяття на облік українців за кордоном.

Також ми писали, що в Україні під час дії воєнного стану, який триває з лютого 2022 року, передбачена відповідальність та покарання військовозобов'язаних громадян за неявку у Територіальні центри комплектування (ТЦК). Рівень покарання залежить від виду повісток та кількості подібних ігнорувань.

Додамо, нещодавно ми писали чому чоловікам масово роздають повістки на вулицях

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