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Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

31 января 2023 14:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Повестка прямо на заседании горсовета — мэра Броваров вызывают в военкомат
Игорь Сапожко
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 31 января, мэр Броваров Игорь Сапожко получил повестку в военкомат прямо во время заседания исполкома горсовета. Повестки также получили мужчины, присутствовавшие в зале.

Об этом сообщило местное издание "Трибуна Бровары".

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Повестки на заседании городского совета

"Только что всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета, вручили повестки. Первому — городскому голове Игорю Сапожко", — пишет издание.

Кроме того, заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки девяти присутствующим.

Также повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ

Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно — врачебной комиссии.

повестки

Повестки нового образца в Украине

В Украине военкоматы начали издавать повестки нового образца. В то же время, повестки на отправку в военные центры остались без изменений.

Изменилось количество документов, которые необходимо доставить в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.

Кроме того, в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.

Напомним, в конце 2022 года украинское правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Среди пунктов постановления № 1487 есть тот, который вызвал много возмущений и обсуждений — взятие на учет украинцев за границей.

Также мы писали, что в Украине во время действия военного положения, которое продолжается с февраля 2022 года, предусмотрена ответственность и наказание военнообязанных граждан за неявку в Территориальные центры комплектования (ТЦК). Уровень наказания зависит от вида повесток и количества подобных игнорирований.

Добавим, недавно мы писали почему мужчинам массово раздают повестки на улицах.

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