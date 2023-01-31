Повестка прямо на заседании горсовета — мэра Броваров вызывают в военкомат

Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета
Во вторник, 31 января, мэр Броваров Игорь Сапожко получил повестку в военкомат прямо во время заседания исполкома горсовета. Повестки также получили мужчины, присутствовавшие в зале.
Об этом сообщило местное издание "Трибуна Бровары".
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Повестки на заседании городского совета
"Только что всем мужчинам, присутствующим на исполкоме городского совета, вручили повестки. Первому — городскому голове Игорю Сапожко", — пишет издание.
Кроме того, заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки девяти присутствующим.
Также повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ
Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно — врачебной комиссии.
Повестки нового образца в Украине
В Украине военкоматы начали издавать повестки нового образца. В то же время, повестки на отправку в военные центры остались без изменений.
Изменилось количество документов, которые необходимо доставить в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.
Кроме того, в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.
Напомним, в конце 2022 года украинское правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Среди пунктов постановления № 1487 есть тот, который вызвал много возмущений и обсуждений — взятие на учет украинцев за границей.
Также мы писали, что в Украине во время действия военного положения, которое продолжается с февраля 2022 года, предусмотрена ответственность и наказание военнообязанных граждан за неявку в Территориальные центры комплектования (ТЦК). Уровень наказания зависит от вида повесток и количества подобных игнорирований.
Добавим, недавно мы писали почему мужчинам массово раздают повестки на улицах.