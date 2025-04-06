Мешканці Ірпеня скаржаться на зупинене відновлення будинку №10

Пошкодження після відновлення. Фото: мешканець будинку

Мешканці Ірпеня скаржаться на зупинку відбудови будинку №10 по вулиці Миру. За три місяці фасад почав відходити. Люди зазначають, що роботи були виконані з порушенням технології.

Про це повідомив мешканець будинку для Новини.LIVE.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що будинок відновлено на 80% і тривають ремонтні роботи в підʼїздах.

Пошкодження після відновлення. Фото: мешканець будинку

"Насправді ж нічого не відбувається — всі роботи зупинено, будівельні матеріали та обладнання покинуто, а навколо панує безлад", — зазначає мешканець будинку.

Пошкодження після відновлення. Фото: мешканець будинку

Пошкодження після відновлення. Фото: мешканець будинку

За його словами, ситуація з фасадом погіршилася після дощів.

"Мешканці масово скаржаться на цю ситуацію", — додав чоловік.

Що передувало

У жовтні минулого року міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що в місті майже відновили будинок на вулиці Миру, 10. Він був пошкоджений російськими обстрілами.

Тоді повідомлялося, що у будинку оновили металеві труби опалення та водопровідні мережі, утеплили трубопровід, завершують встановлення захисної огорожі на даху та демонтують, замінюють старі балконні накриття, дерев'яні та пошкоджені віконні конструкції.

Нагадаємо, 28 березня була третя річниця звільнення Ірпеня від російських загарбників. Новини.LIVE нагадали про перебіг подій та деокупацію.

Раніше ми проаналізували вторинний ринок нерухомості Ірпеня та фактори, що формують ціни.