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Жители Ирпеня жалуются на остановку восстановления дома — детали

6 апреля 2025 19:39
Аркадий Пастула - Редактор
Жители Ирпеня жалуются на остановленное восстановление дома №10
Повреждения после восстановления. Фото: житель дома
Аркадий Пастула - Редактор

Жители Ирпеня жалуются на остановку восстановления дома №10 по улице Мира. За три месяца фасад начал отходить. Люди отмечают, что работы были выполнены с нарушением технологии.

Об этом сообщил житель дома для Новини.LIVE.

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Ранее СМИ сообщали, что дом восстановлен на 80% и продолжаются ремонтные работы в подъездах.

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Повреждения после восстановления. Фото: житель дома

"На самом же деле ничего не происходит — все работы остановлены, строительные материалы и оборудование брошены, а вокруг царит беспорядок", — отмечает житель дома.

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Повреждения после восстановления. Фото: житель дома
Пошкоджений будинок в Ірпені
Повреждения после восстановления. Фото: житель дома

По его словам, ситуация с фасадом ухудшилась после дождей.

"Жители массово жалуются на эту ситуацию", — добавил мужчина.

Что предшествовало

В октябре прошлого года городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе почти восстановили дом на улице Мира, 10. Он был поврежден российскими обстрелами.

Тогда сообщалось, что в доме обновили металлические трубы отопления и водопроводные сети, утеплили трубопровод, завершают установку защитного ограждения на крыше и демонтируют, заменяют старые балконные накрытия, деревянные и поврежденные оконные конструкции.

Напомним, 28 марта была третья годовщина освобождения Ирпеня от российских захватчиков. Новини.LIVE напомнили о ходе событий и деоккупации.

Ранее мы проанализировали вторичный рынок недвижимости Ирпеня и факторы, формирующие цены.

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