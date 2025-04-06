Жители Ирпеня жалуются на остановленное восстановление дома №10

Жители Ирпеня жалуются на остановку восстановления дома — детали
Жители Ирпеня жалуются на остановку восстановления дома №10 по улице Мира. За три месяца фасад начал отходить. Люди отмечают, что работы были выполнены с нарушением технологии.
Об этом сообщил житель дома для Новини.LIVE.
Нарушение технологий восстановления в Ирпене
Ранее СМИ сообщали, что дом восстановлен на 80% и продолжаются ремонтные работы в подъездах.
"На самом же деле ничего не происходит — все работы остановлены, строительные материалы и оборудование брошены, а вокруг царит беспорядок", — отмечает житель дома.
По его словам, ситуация с фасадом ухудшилась после дождей.
"Жители массово жалуются на эту ситуацию", — добавил мужчина.
Что предшествовало
В октябре прошлого года городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе почти восстановили дом на улице Мира, 10. Он был поврежден российскими обстрелами.
Тогда сообщалось, что в доме обновили металлические трубы отопления и водопроводные сети, утеплили трубопровод, завершают установку защитного ограждения на крыше и демонтируют, заменяют старые балконные накрытия, деревянные и поврежденные оконные конструкции.
Напомним, 28 марта была третья годовщина освобождения Ирпеня от российских захватчиков. Новини.LIVE напомнили о ходе событий и деоккупации.
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