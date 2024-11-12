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Мешканців Києва попередили про неприємну погоду завтра

12 листопада 2024 14:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Києві від Наталки Діденко на завтра, 13 листопада
Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві у середу, 13 листопада, очікується переважно хмарна погода. Вдень також можливий незначний дощ.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода у Києві 13 листопада

У Києві завтра прогнозують хмарну та вологу погоду, але без значних опадів. Вночі очікується температура повітря +1 °C, вдень — +4 °C.

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Скриншот допису Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про сніг з дощем в деяких областях України завтра. 

Також ми писали, що у Львові завтра буде хмарна погода з туманом та ожеледицею вранці.

осінь прогноз погоди листопад погода в Україні синоптик

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