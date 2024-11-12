Прогноз погоди у Києві від Наталки Діденко на завтра, 13 листопада

Мешканців Києва попередили про неприємну погоду завтра
12 листопада 2024 14:21
Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У Києві у середу, 13 листопада, очікується переважно хмарна погода. Вдень також можливий незначний дощ.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Читайте також:
Погода у Києві 13 листопада
У Києві завтра прогнозують хмарну та вологу погоду, але без значних опадів. Вночі очікується температура повітря +1 °C, вдень — +4 °C.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили про сніг з дощем в деяких областях України завтра.
Також ми писали, що у Львові завтра буде хмарна погода з туманом та ожеледицею вранці.
Читайте Новини.LIVE!