Прогноз погоды в Киеве от Наталки Диденко на завтра, 13 ноября

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 13 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Днем также возможен дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Киеве 13 ноября

В Киеве завтра прогнозируют облачную и влажную погоду, но без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха +1 °C, днем — +4°C.

Скриншот поста Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о снеге с дождем в некоторых областях Украины завтра.

Также мы писали, что во Львове завтра облачная погода с туманом и гололедицей утром.