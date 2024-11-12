Прогноз погоды в Киеве от Наталки Диденко на завтра, 13 ноября

Жителей Киева предупредили о неприятной погоде завтра
12 ноября 2024 14:21
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В Киеве в среду, 13 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Днем также возможен дождь.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
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В Киеве завтра прогнозируют облачную и влажную погоду, но без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха +1 °C, днем — +4°C.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили о снеге с дождем в некоторых областях Украины завтра.
Также мы писали, что во Львове завтра облачная погода с туманом и гололедицей утром.
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