Погода в Києві завтра, 26 листопада

Метеорологи прогнозують різку зміну погоди завтра
Метеорологи прогнозують сильні снігопади й ожеледицю в Києві завтра, 26 листопада та 27 листопада. На киян чекають хуртовини та ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві 26 листопада
У зв'язку з впливом активного циклону в Україні, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву.
Крім того, пориви вітру сягнуть 17-22 м/с, очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах буде ожеледиця.
У КМДА зауважили, що у зв'язку із прогнозованими снігопадами в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години понеділка обмежать.
Також через погіршення погодних умов 27 листопада столичним школам рекомендують працювати у змішаному форматі. А дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна та вітряна погода. Синоптики прогнозують у другій половині дня дощ, який протримається до ночі.
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