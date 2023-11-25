Погода в Києві завтра, 26 листопада

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Метеорологи прогнозують сильні снігопади й ожеледицю в Києві завтра, 26 листопада та 27 листопада. На киян чекають хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У зв'язку з впливом активного циклону в Україні, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву.

Крім того, пориви вітру сягнуть 17-22 м/с, очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах буде ожеледиця.

У КМДА зауважили, що у зв'язку із прогнозованими снігопадами в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години понеділка обмежать.

Також через погіршення погодних умов 27 листопада столичним школам рекомендують працювати у змішаному форматі. А дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, що сьогодні, 25 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна та вітряна погода. Синоптики прогнозують у другій половині дня дощ, який протримається до ночі.