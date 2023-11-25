Погода в Киеве завтра, 26 ноября

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Метеорологи прогнозируют сильные снегопады и гололедицу в Киеве завтра, 26 ноября и 27 ноября. Киевлян ждут метели и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В связи с влиянием активного циклона в Украине днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова.

Кроме того, порывы ветра составят 17-22 м/с, ожидаются вьюги, снежные заносы, а на дорогах будет гололедица.

В КГГА отметили, что в связи с прогнозируемыми снегопадами, въезд крупногабаритного транспорта в столицу в пиковые утренние часы понедельника ограничат.

Также в связи с ухудшением погодных условий 27 ноября столичным школам рекомендуют работать в смешанном формате. А детские сады будут работать в обычном режиме.

Скриншот поста КГГА

Напомним, что сегодня, 25 ноября, в Одессе в течение дня ожидается облачная и ветреная погода. Синоптики прогнозируют во второй половине дня дождь, который продержится до ночи.