XVII Одеський кінофестиваль стартував у Києві

XVII Одеський міжнародний кінофестиваль. Фото: пресреліз

У Києві стартував 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 4 вересня. Цьогорічна програма акцентована на документалістиці, фільмах про війну та найкращих міжнародних стрічках.

На церемонії відкриття побувала журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Церемонію відкриття ОМКФ присвятили 35-річчю України

Церемонія відкриття Одеського міжанродного кінофестивалю розпочалася хвилиною мовчання на вшанування полеглих захисників та українських митців, що загинули під час російсько-української війни.

На початку церемонії ведучі наголосили, що XVII Одеський міжнародний кінофестиваль присвячено 35-річчю Незалежності України. А головна тема фестивалю цього року — "Свобода в твоїй ДНК".

Церемонія відкриття ОМКФ 2026. Фото: пресреліз

Віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики, Міністерка культури України Тетяна Бережна у своєму вітальному слові зазначила:

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"Кіно — це спосіб, яким вільна країна може не тільки говорити з мешканцями своєї ж країни та всім світом, а й писати історію після себе. Тому потрібно робити це гідно, відповідально, з розумінням того, що кіно — це культурний продукт, який буде говорити після нас зі світом ще довгі роки. І ми дуже щасливі, що цього року держава також відповідально підходить до створення культурного продукту — не лише словами підтримки, а й конкретними діями, конкретними ресурсами".

Пані Бережна також нагадала, що нещодавно завершився пітчинг "Тисячовесна". Протягом наступних трьох років мають відзняти 92 ігрових фільмів та серіалів, 70 документальних проєктів та ще 30 в сфері анімації та дитячого кіно.

Міністерка культури України Тетяна Бережна. Фото: пресреліз

Ведучі також висловили вдячність Українському культурному фонду та особисто виконавчій директорці Анастасії Образцовій за багаторічну підтримку українських проєктів у різних сферах культури – від кіно й музики до літератури, культурної спадщини та креативних індустрій.

Одеський кінофестиваль — це не червоний хідник, а величезна любов до кіно

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов на церемонії відкриття зазначив:

"ОМКФ — це насамперед не червоний хідник, спалахи камер чи протокольні промови. В його основі — величезна любов до кіно і сміливість уже сімнадцятий раз збирати найкращих серед рівних. Фестиваль продовжує нести світло Одеси та її кінематографа, і я вірю, що ми обов’язково повернемо кінофестиваль до Одеси".

На церемонії відкриття ОМКФ дякували захисникам. Фото: пресреліз

Із вітальним словом до присутніх звернулася Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова: "17-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить у Києві — це може виглядати дивно для тих, хто не дуже добре знайомий із реаліями життя, з якими ми зараз стикаємось. І я хочу, щоб ми з вами подумали про тих, хто зараз в Одесі і через що проходять вони, так само, як і люди в Києві. І я переконана, що Одеський кінофестиваль повернеться до Одеси і ми будемо разом дивитися покази там".

Спеціальний гість ОМКФ — Даніс Тановіч

Спеціальним гостем 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю став Даніс Тановіч – режисер і сценарист, чиє кіно давно стало важливою частиною європейського кінематографа. Його дебютний повнометражний фільм "Нічия земля" / No Man’s Land перетворив цей погляд на мову, зрозумілу всьому світу, і приніс Данісу Тановічу "Оскар" за найкращий іноземний фільм, "Золотий глобус" та приз за найкращий сценарій Канднського кінофестивалю.

Даніс Танович отримує нагороду від Вікторії Тігіпко. Фото: пресреліз

Одеський міжнародний кінофестиваль відзначив Даніса Тановіча спеціальною нагородою Lifetime Achievement Award — за видатний внесок у світове кіномистецтво. Нагороду режисерові вручала президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

"У мене дві пристрасті — венчур і кіно. Обидві тривають сімнадцять років. У венчурі ми ризикуємо капіталом. У кіно митці ризикують собою. Але є ризик, якого ми не приймаємо ніколи, ні за яку ціну: коли на кону життя людей і життя країни. Саме тому Україна не здалася і не здасться. Ми не чекаємо кінця війни, щоб знімати про війну. Світ дивиться на нас зараз. Знімати під час війни — це спротив. Будувати кіноіндустрію під час війни — це вже стратегія", — сказала Вікторія Тігіпко.

Для проведення благодійної частини церемонії відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю на сцену запросили журналіста, телеведучого і військовослужбовця — речника 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадима Карп’яка.

На екрані по черзі з’являлися шість QR-кодів, за якими гості фестивалю могли задонатити на той чи інший збір: 8-й корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, 2 корпусу НГУ "Хартія", збір на НРК Штабного фонд "Трійки", збір на освітні потреби дітей загиблих захисників від фонду "Діти Героїв", збір на мобільні групи ППО 37 ОБрМП та дрони-бомбери Heavy Shot для бригади "Рубіж" від Руху VETERANKA та збір на 3 НРК для ББпС "Ведмеді" Військово-морських сил ЗСУ.

Анна Мачух та Вікторія Тігіпко. Фото: пресреліз

"Золотий Дюк" з частинкою війни

Для офіційного відкриття XVII Одеського міжнародного кінофестивалю на сцену запросили генеральну директорку Одеського міжнародного кінофестивалю Анну Мачух.

"Свобода для українців — це поняття, за яке ми боремося століттями. А для автора кіно — ще й життєва необхідність. Лише там, де можна сперечатися, ставити незручні запитання й шукати власні відповіді, народжується щось велике. Одеський міжнародний кінофестиваль багато років існує як територія свободи: місце, де можна чесно говорити, дивитися на світ під різними кутами, не боятися складних тем і не погоджуватися одне з одним — але залишатися разом", — наголосила Анна.

Вона також нагадала, що цьогорічні статуетки для переможців зробили військові із тубусів для артилерійських снарядів, якими ми виборюємо свою свободу, і додала: "Нехай ці золоті Дюки нагадують про її ціну й про силу тих, хто щодня її захищає".

"Золотий Дюк" зроблений з артилерійських снарядів. Фото: пресреліз

У програмі фестивалю понад 80 фільмів

Протягом 8 днів глядачі Одеського міжнародного кінофестивалю зможуть переглянути понад 80 фільмів у 10 програмах. Конкурсні програми фестивалю — Національний та Міжнародний конкурс, що представляють нові імена й актуальні теми сучасного кіно. Окрім конкурсних секцій, передбачені тематичні програми "Фестиваль фестивалів", "Гала-прем’єри", "Focus on Georgia", "Фокус на Ізраїль", ретроспектива фільмів Сергія Буковського.

Важливою частиною ОМКФ є індустрійні заходи секції Film Industry Office: панельні дискусії, майстер-класи і воркшопи, а також під час фестивалю проходять зустрічі з режисерами, Q&A після показів, що відкривають глядачам залаштунки кіновиробництва та актуальні тенденції індустрії.

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